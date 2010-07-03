В убийстве девушки на востоке Москвы подозревают ее приятеля

В жилом доме на 15-й Парковой улице нашли мертвой 20-летнюю девушку. По предварительным данным, в квартире вместе с погибшей находился ее приятель. И по одной из версий, он напал на девушку с ножом. Самого молодого человека доставили в больницу с колото-резаными ранениями.

Соседи рассказали телеканалу Москва 24, что пара совсем недавно заселилась в квартиру и производила хорошее впечатление.

"Очень хороший мальчик, очень хорошая девочка. Они всегда мне предлагали помощь, я одна живу. Всегда говорили, давайте мы вам что-то сделаем, поможем. Они все время ходили обнявшись. Не знаю, что там произошло", – указала соседка.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта.