В убийстве девушки на востоке Москвы подозревают ее приятеля

В жилом доме на 15-й Парковой улице нашли мертвой 20-летнюю девушку. По предварительным данным, в квартире вместе с погибшей находился ее приятель. И по одной из версий, он напал на девушку с ножом. Самого молодого человека доставили в больницу с колото-резаными ранениями.
Соседи рассказали телеканалу Москва 24, что пара совсем недавно заселилась в квартиру и производила хорошее впечатление.
"Очень хороший мальчик, очень хорошая девочка. Они всегда мне предлагали помощь, я одна живу. Всегда говорили, давайте мы вам что-то сделаем, поможем. Они все время ходили обнявшись. Не знаю, что там произошло", – указала соседка.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта.
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