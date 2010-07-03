Автобус с пассажирами загорелся на западе столицы

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Рейсовый автобус загорелся на Мичуринском проспекте в Москве. В момент возгорания в нем находились пассажиры, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

"Водитель эвакуировал пассажиров и справился с огнем до приезда пожарных", – сказал собеседник агентства.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.