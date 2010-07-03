Пожар произошел в административном здании на востоке столицы

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в административном здании в столичном районе Соколиная гора.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе городского главка МЧС, горел дом в 1-м Кирпичном переулке, 17А.

Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. В данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.