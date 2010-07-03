Полиция задержала избившего подростка вымогателя

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция задержала подозреваемого в истязании подростка и вымогательстве у него денег.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 21 марта, когда в больницу доставили подростка 2003 года рождения.

У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы, гематомы и ссадины. 9 апреля сотрудники МВД задержали неработающего гражданина 1977 года рождения.

Выяснилось, что в своей квартире на Тихорецком бульваре он вымогал у потерпевшего 15 тысяч рублей и избил его, нанеся множественные удары неустановленным предметом.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы сын заставил мать, которой больше 80 лет, жить в подъезде. При этом, по словам очевидцев, мужчина ее регулярно избивает.