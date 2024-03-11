12 пострадавших на Шагонарской ТЭЦ остаются на стационарном лечении

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двенадцать пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве остаются на стационарном лечении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ.

"Восемь из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо – в Кызыле", – добавили там.

По данным пресс-службы, один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, еще семеро – в тяжелом, а еще 8 получили медицинскую помощь амбулаторно.

ЧП на объекте произошло 6 марта. По предварительным данным, на ТЭЦ могла взорваться угольная пыль, из-за чего в здании котельной начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать за день.

Всего в результате аварии пострадали 23 человека, 15 из них были госпитализированы. По факту халатности и нарушения требований безопасности были возбуждены уголовные дела.

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