СК возбудил дело против мужчины, открывшего стрельбу в Домодедове

19:01
телеграм-канал Baza
Следственный комитет возбудил дело против мужчины, открывшего стрельбу в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
11 марта мужчина разбил топором стекло в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа. Женщина вызвала на место происшествия сотрудников полиции.
Правоохранители пытались договориться с мужчиной, однако тот высказал в их адрес угрозы, закрылся в своей квартире и открыл из окна стрельбу из огнестрельного оружия. В ходе задержания мужчина был ранен и под конвоем доставлен в больницу.
Подозреваемым оказался 54-летний местный бизнесмен Юрий Жорин. Бывший коллега предпринимателя назвал его выходцем из 90-х, отметив, что у мужчины была специфичная манера ведения бизнеса, однако в отношении подчиненных он всегда оставался адекватным.
Бизнесмен устроил стрельбу из окна многоэтажки в подмосковном Домодедове
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: