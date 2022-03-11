СК возбудил дело против мужчины, открывшего стрельбу в Домодедове

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Следственный комитет возбудил дело против мужчины, открывшего стрельбу в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

11 марта мужчина разбил топором стекло в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа. Женщина вызвала на место происшествия сотрудников полиции.

Правоохранители пытались договориться с мужчиной, однако тот высказал в их адрес угрозы, закрылся в своей квартире и открыл из окна стрельбу из огнестрельного оружия. В ходе задержания мужчина был ранен и под конвоем доставлен в больницу.

Подозреваемым оказался 54-летний местный бизнесмен Юрий Жорин. Бывший коллега предпринимателя назвал его выходцем из 90-х, отметив, что у мужчины была специфичная манера ведения бизнеса, однако в отношении подчиненных он всегда оставался адекватным.