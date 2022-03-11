Фото: телеграм-канал "112"

Вертолет совершил жесткую посадку в Белгородской области недалеко от российско-украинской границы, происшествие не привело к жертвам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и следователи.

"Причина произошедшего выясняется. Ситуация (находится. – Прим. ред.) под контролем", – добавил губернатор.

Ранее вертолет Ми-8Т опрокинулся при посадке на территории Великолукского района Псковской области. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел с вертолетом, принадлежащим авиакомпании ООО "Баркол".

Всего на борту находились четыре человека, один из них пострадал. Погибших нет.