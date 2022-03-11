Вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке под Псковом

Фото: epp.genproc.gov.ru

Вертолет Ми-8Т опрокинулся при посадке на территории Великолукского района Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел с вертолетом, принадлежащим авиакомпании ООО "Баркол". Всего на борту находились четыре человека, один из них пострадал. Погибших нет.

При этом ранее источник агентства сообщал, что пострадали все находившиеся на борту пассажиры.

В января 2022 года другой Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки около 150 метров и село, задев стабилизатор.

В результате происшествия корпус вертолета не повредился, никто не пострадал.

