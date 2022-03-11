Открытое горение на складе автозапчастей в Подмосковье ликвидировали

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями в подмосковном Нахабине, сообщает ТАСС.

Ликвидацию открытого горения объявили в 09:40. В 08:00 пожар локализовали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь на складе вспыхнул в пятницу, 11 марта, в 05:01. По данным ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло на улице Горем, доме 28.

К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 300 квадратных метров, а затем площадь выросла до 1,1 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение межэтажных перекрытий. Пожару присвоен второй номер сложности.

