Пожар на складе в Подмосковье локализован

09:07
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожар на складе с автозапчастями в подмосковном Нахабине локализован, сообщает Главное управление МЧС по региону.
"В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 1 тысяча квадратных метров", – сказали в ведомстве.
Пожар на складе вспыхнул в пятницу утром. По данным ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло на улице Горем, доме 28. Пожару присвоен второй номер сложности.
В МЧС добавили, что, по предварительной информации, никто не пострадал. В ликвидации пожара принимают участие свыше 50 человек личного состава и 17 единиц техники.
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