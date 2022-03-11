Пожар на складе в Подмосковье локализован

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар на складе с автозапчастями в подмосковном Нахабине локализован, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 1 тысяча квадратных метров", – сказали в ведомстве.

Пожар на складе вспыхнул в пятницу утром. По данным ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло на улице Горем, доме 28. Пожару присвоен второй номер сложности.

В МЧС добавили, что, по предварительной информации, никто не пострадал. В ликвидации пожара принимают участие свыше 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

