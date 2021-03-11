Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Сокольнической линии метро были увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом говорится в Telegram-аккаунте департамента транспорта.

"На центральном участке Сокольнической линии (1) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Движение вводится в график", – говорится в сообщении.

По последним данным Дептранса, движение уже введено в график.

В середине февраля на Люблинско-Дмитровской линии не было движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". Причиной сбоя стал человек на путях. В обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами.

