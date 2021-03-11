В Дагестане ликвидировали боевика, готовившего теракт

12:23
Фото: информационный центр НАК
Боевик, который готовил теракт в Дагестане, ликвидирован, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Ранее в Махачкале проходила соответствующая спецоперация по задержанию бандита. В Советском районе города был введен режим КТО.
"11 марта в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован. На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника", – сообщили в НАК.
Уточняется, что решение о проведении операции было принято после того, как в спецслужбы поступила информация о возможной атаке. Ее готовил сторонник международной террористической организации.
Ранее Зеленоградский районный суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области.
Сообщалось, что мужчина готовил теракт на объекте энергетики. Он также вербовал жителей области для участия в террористической деятельности.
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