В Крыму задержали четверых участников террористической ячейки

15:59
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму четверых участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА Новости.
По данным спецслужбы, они пропагандировали среди местных мусульман экстремистскую идеологию, основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.
В задержании участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. По местам жительства злоумышленников обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.
В отношении задержанных СК возбудил уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее сотрудникам ФСБ удалось разоблачить в Твери ячейку международной террористической организации. Ее члены поддерживали боевиков ресурсами.
В ячейку входили уроженцы одной из республик Центральной Азии. Также известно, что лидер террористов принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Однако информация о том, был ли задержан главарь банды, не уточняется.
Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии боевикам. Также заведено дело в отношении тех граждан, которые знали о деятельности экстремистов, но скрыли эти данные.
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