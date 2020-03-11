В Крыму задержали четверых участников террористической ячейки

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В ФСБ сообщили о задержании в Крыму четверых участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА Новости.

По данным спецслужбы, они пропагандировали среди местных мусульман экстремистскую идеологию, основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

В задержании участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. По местам жительства злоумышленников обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

В отношении задержанных СК возбудил уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудникам ФСБ удалось разоблачить в Твери ячейку международной террористической организации. Ее члены поддерживали боевиков ресурсами.

В ячейку входили уроженцы одной из республик Центральной Азии. Также известно, что лидер террористов принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Однако информация о том, был ли задержан главарь банды, не уточняется.

Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии боевикам. Также заведено дело в отношении тех граждан, которые знали о деятельности экстремистов, но скрыли эти данные.