СК проверяет информацию о госпитализации ребенка после процедуры обрезания

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Столичные следователи проверяют информацию о том, что ребенка госпитализировали после процедуры обрезания в домашних условиях, сообщает Агентство "Москва".

Ранее СМИ писали, что инцидент произошел в квартире в Южном Бутове. По их данным, родственники провели ребенку операцию на крайней плоти, а на следующий день его доставили в больницу с кровотечением.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту оказания ребенку неквалифицированной медицинской услуги. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Аналогичный случай произошел в прошлом году в Санкт-Петербурге. Двухлетнего мальчика доставили в медучреждение с анемией второй степени и кровотечением после операции по обрезанию, которая проводилась в домашних условиях. Операцию проводил хирург без образования.

Еще один такой случай произошел в Москве в августе 2018 года. Столичные полицейские задержали мужчину, который в домашних условиях прооперировал двухлетнего мальчика. В результате у ребенка начались судороги и анафилактический шок. Родители ребенка пригласили домой знакомого педиатра из Таджикистана, чтобы сделать сыну обрезание.