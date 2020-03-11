Следователи проверяют информацию об избиении подростка в московской поликлинике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Следователи начали расследование в связи с информацией СМИ, где утверждалось, что 15-летнего подростка избили в столичной поликлинике. Старший помощник ГСУ СК России по городу Юлия Иванова заявила Агентству "Москва", что выясняются обстоятельства происшествия.

"Из информационного сообщения следует, что в одной из поликлиник столицы пациент жестоко избил 15-летнего юношу, который проходил диспансеризацию", – уточнила Иванова.

В СК устанавливают все факты конфликта, который случился в медицинском учреждении города.

Ранее стало известно, что СК проверяет данные о нападении на сотрудника скорой помощи в Москве. По предварительным данным, мужчина ударил фельдшера бригады, прибывшего по вызову к ребенку.

В прошлом году блогер обвинила косметолога в избиении в столичной клинике. На прием врач принесла препарат без фирменной упаковки, и девушка попросила показать ей документы. Косметолог в грубой форме потребовала от пациентки уйти.

