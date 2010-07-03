В Ижевске женщина свешивала сына с 14 этажа

Жительницу Ижевска, которая свесила шестилетнего сына вверх ногами из окна 14 этажа за отказ убирать игрушки, проверят на вменяемость. Об этом сообщает СК по Удмуртии.
Оценку состояния 30-летней женщины проведут психиатры. По данным СК, в октябре прошлого года она была дома с двумя детьми десяти и шести лет. Младший ребенок не слушался и мать решила его наказать.
За издевательством над ребенком наблюдал его старший брат, который плакал и просил прекратить пытку. Спустя несколько минут женщина решила, что достаточно проучила сына и затащила его обратно в квартиру.
"Поговорив с соседями, следователи выяснили, что женщина и раньше совершала неправомерные действия в отношении своих сыновей в воспитательных целях", – сказано в сообщении.
С отцом детей женщина развелась. До инцидента младший ребенок жил с ней, а старший с ее бывшем мужем. За день до случившегося десятилетний сын приехал в гости к матери.
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