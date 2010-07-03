Киллера задержали в Москве после 18 лет международных поисков

Фото: МВД РФ

Столичные полицейские задержали киллера, который 18 лет числился в международном розыске. Задержанного уже экстрадировали в Казахстан, сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в начале 2000-х годов злоумышленник организовал вооруженную преступную группу. Будучи ее главой, он распределял обязанности между другими участниками и разрабатывал планы совершения преступлений.

Правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в убийстве бизнес-партнера в августе 2001 года. "После чего фигурант был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", – уточнила Волк. Преступник долгое время скрывался, но так и не смог уйти от наказания: спустя 18 лет "киллера вернули на место преступления", подчеркнули в МВД РФ.