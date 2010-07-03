Киллера задержали в Москве после 18 лет международных поисков

Столичные полицейские задержали киллера, который 18 лет числился в международном розыске. Задержанного уже экстрадировали в Казахстан, сообщает пресс-служба МВД России.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в начале 2000-х годов злоумышленник организовал вооруженную преступную группу. Будучи ее главой, он распределял обязанности между другими участниками и разрабатывал планы совершения преступлений.
Правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в убийстве бизнес-партнера в августе 2001 года. "После чего фигурант был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", – уточнила Волк. Преступник долгое время скрывался, но так и не смог уйти от наказания: спустя 18 лет "киллера вернули на место преступления", подчеркнули в МВД РФ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.