S7 не получала рекомендаций о приостановке полетов на Boeing 737 Max

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Российская авиакомпания S7 не получала рекомендации о приостановке полетов на самолетах Boeing 737 Max. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737 Max в авиакомпанию не поступало", – заявили в компании.

В авиакомпании добавили, что внимательно следят за ходом расследования причин авиакатастрофы, произошедшей 10 марта в Эфиопии.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту воздушного судна находились 157 человек, в том числе трое российских туристов. Выжить в крушении никому не удалось.

В связи с авиакатастрофой эфиопская авиакомпания приостановила полеты на Boeing 737 Max до выяснения причин крушения. Также от полетов на данном типе воздушных судов отказались китайские авиакомпании.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 в России примет Минтранс.

