Появилось видео с места аварии с "Панцирь-С1"

Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus

В социальной сети Instagram появилось видео с места ДТП с участием военного КамАЗа на трассе во Владивостоке.

По предварительной информации, военный автомобиль "Панцирь-С1" опрокинулся на проезжей части.

Никто в ДТП не пострадал, однако кабина транспортного средства оказалась значительно повреждена. Движение на трассе в сторону бухты Патрокл сейчас ограничено.