СК начал проверку после избиения мужчины до смерти на концерте в Москве

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Следственный комитет начал проверку по факту избиения мужчины до смерти на концерте в ГлавClub Green Concert. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах столицы.

По информации правоохранителей, об избиении мужчины в музыкальном клубе на улице Орджоникидзе стало известно в ночь на 10 марта. Безработный 1987 года рождения получил ушибы лица и тела, уточнил собеседник агентства. Медики повезли пострадавшего в больницу, однако он скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники межрайонного следственного отдела по ЦАО проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Тело погибшего передали в бюро судмедэкспертизы, отметил представитель правоохранительных органов.

9 марта в ГлавClub Green Concert проходил концерт немецкой фолк-метал группы In Extremo.