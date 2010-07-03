Автобус и автомобиль столкнулись на севере столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла на севере столицы, передает "Вечерняя Москва".

ДТП случилось по адресу: Дмитровское шоссе, дом 29, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии выясняются.