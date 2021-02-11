В Москве три школьницы попытались одновременно покончить с собой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве три школьницы попали в больницу и были госпитализированы после того, как попытались одновременно покончить с собой. Об этом сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

По данным СМИ, всем девочкам по 13 лет.

"В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сейчас все дети находятся в больнице. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники соцзащиты в ближайшее время навестят их семьи и предложат всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Никто из них ранее не обращался за социальной поддержкой.