Тела пятерых рабочих нашли в строительном вагончике в Солнечногорске

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В Солнечногорске пятеро рабочих найдены мертвыми, предварительная причина смерти – отравление угарным газом, сообщает подмосковный главк Следственного комитета (СК).

Информация об обнаружении тел пяти рабочих в строительном вагончике у деревни Никольское поступила в правоохранительные органы утром в четверг, 11 февраля. Видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Следователи приступили к проверке.

"По предварительным данным, рабочие осуществляли работы по строительству дороги. Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. На месте работают следователи и криминалисты, по завершении осмотра будут назначены судмедэкспертизы с целью точного определения причины смерти", – рассказала старший помощник руководителя главка Ольга Врадий.

Она уточнила, что по итогам проверки СК вынесет процессуальное решение.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после смерти трех человек, которые отравились газом в квартире в подмосковном Щелкове. Согласно информации следствия, погибшие – двое супругов и их пятилетний сын. Уточняется, что отец семьи звонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире утром воскресенья, 7 февраля. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тела троих погибших и 14-летнюю девочку без сознания.