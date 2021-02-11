Тела пятерых рабочих нашли в строительном вагончике в Солнечногорске

10:07 (обновлено 11.02.2021 11:57)
Информация об обнаружении тел пяти рабочих в строительном вагончике у деревни Никольское поступила в правоохранительные органы утром в четверг, 11 февраля. Видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Следователи приступили к проверке.
"По предварительным данным, рабочие осуществляли работы по строительству дороги. Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. На месте работают следователи и криминалисты, по завершении осмотра будут назначены судмедэкспертизы с целью точного определения причины смерти", – рассказала старший помощник руководителя главка Ольга Врадий.
Она уточнила, что по итогам проверки СК вынесет процессуальное решение.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после смерти трех человек, которые отравились газом в квартире в подмосковном Щелкове. Согласно информации следствия, погибшие – двое супругов и их пятилетний сын. Уточняется, что отец семьи звонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире утром воскресенья, 7 февраля. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тела троих погибших и 14-летнюю девочку без сознания.
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