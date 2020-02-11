Движение на Большой Черемушкинской улице осложнено из-за возгорания снегоуборщика

На Большой Черемушкинской улице затруднено движение из-за возгорания трамвайного снегоочистителя, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работают сотрудники противопожарной службы и скорая помощь.

Из-за инцидента временно нельзя проехать в сторону станции метро "Университет". К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, обошлось без пострадавших.

Ранее на Лесной улице автомобиль врезался в трамвай. Из-за ДТП движение трамваев перекрыто в обе стороны.