Футболист любительской лиги скончался во время игры на стадионе "Красная Пресня"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболист любительской футбольной лиги (ЛФЛ) скончался во время игры на открытом футбольном стадионе "Красная Пресня", рассказали Агентству "Москва" в оперативных службах.

Инцидент произошел днем 10 февраля. Вероятно, у 45-летнего мужчины отказало сердце. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Точная причина смерти станет известна после экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В августе в Тамбовской области во время пробежки умерла 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова. Девушка была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по ЦФО.