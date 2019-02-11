Пожар в квартире жилого дома в центре Москвы потушен

Фото: vk.com/Новости Москвы

Сотрудники МЧС потушили пожар в квартире 12-этажного жилого дома в Таганском районе столицы. Эту информацию подтвердил ТАСС источник в экстренных службах.

Загорелась квартира в доме №15 по улице Большие Каменщики. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Во время ликвидации огня были спасены шесть человек. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за пожара проводится эвакуация жильцов с соседних и верхних этажей. В подъезде на девятом этаже, где загорелась квартира, было плотное задымление.