В Москве избили подполковника ФСБ

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Неизвестные в центре Москвы бросили бутылку в служебный автомобиль подполковника ФСБ России и избили его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В минувшее воскресенье неизвестные кинули бутылку в автомобиль Skoda, за рулем которого находился оперативник ФСБ в звании подполковника. После того как мужчина вышел из машины, нападавшие избили его", – сказал источник.

После того, как нападавшие избили офицера, они скрылись. Подполковник получил несерьезные травмы, медицинская помощь ему не потребовалась. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что мужчина избил до смерти свою знакомую. Следственный комитет попросил о его аресте.