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11 февраля, 14:27

В Москве избили подполковника ФСБ

происшествия

11 февраля, 14:27

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Неизвестные в центре Москвы бросили бутылку в служебный автомобиль подполковника ФСБ России и избили его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В минувшее воскресенье неизвестные кинули бутылку в автомобиль Skoda, за рулем которого находился оперативник ФСБ в звании подполковника. После того как мужчина вышел из машины, нападавшие избили его", – сказал источник.

После того, как нападавшие избили офицера, они скрылись. Подполковник получил несерьезные травмы, медицинская помощь ему не потребовалась. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что мужчина избил до смерти свою знакомую. Следственный комитет попросил о его аресте.

происшествия

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