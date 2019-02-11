Мужчина избил до смерти знакомую на востоке Москвы

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Следственный комитет просит об аресте для мужчины, признавшего вину в избиении до смерти своей знакомой, сообщает Агентство "Москва".

Тело женщины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти обнаружили 9 февраля в мусорном контейнере на территории Измайловского района.

По подозрению в совершении преступления был задержан знакомый потерпевшей 1972 года рождения. По словам мужчины, конфликт произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков.

По предварительным данным, он ударил женщину по голове деревянным бруском.