Mercedes-Benz стоимостью более 4 миллионов рублей угнали в Печатниках

Дорогая иномарка была похищена неизвестными на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в ГУ МВД России по Москве, сообщение об угоне автомобиля поступило вечером 16 января. Mercedes-Benz E200, который принадлежит частной компании, похитили с улицы Гурьянова, около дома 2, строение 3.
Сообщается, что материальный ущерб составил 4 миллиона 363 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы украли Lexus LX 300 за 3,3 миллиона рублей. Припаркованный у дома на Авиамоторной улице автомобиль исчез 30 января.
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