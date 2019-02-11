Mercedes-Benz стоимостью более 4 миллионов рублей угнали в Печатниках

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Дорогая иномарка была похищена неизвестными на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в ГУ МВД России по Москве, сообщение об угоне автомобиля поступило вечером 16 января. Mercedes-Benz E200, который принадлежит частной компании, похитили с улицы Гурьянова, около дома 2, строение 3.

Сообщается, что материальный ущерб составил 4 миллиона 363 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы украли Lexus LX 300 за 3,3 миллиона рублей. Припаркованный у дома на Авиамоторной улице автомобиль исчез 30 января.