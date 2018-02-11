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Новости

11 февраля 2018, 23:07

Происшествия

Человек погиб при пожаре в квартире в Бабушкинском районе Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Жертвой возгорания в квартире в Бабушкинском районе столицы стал один человек, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в квартире на 10 этаже дома № 8, корпус 2 по улице Чичерина. Загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 10 человек. В настоящее время пожар ликвидирован.

происшествия

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