Пять человек спасли во время тушения пожара в квартире на юге столицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожарные спасли пять человек при тушении возгорания, которое произошло в квартире в районе Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 09:44 дежурные получили сообщение о пожаре в доме № 26, корпус 3 на Пролетарском проспекте. Отмечается, что пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на первом этаже. Площадь пожара составила примерно 15 квадратных метров.

Как добавили в ведомстве, в ходе разведки и тушения пламени сотрудники МЧС спасли пять человек с верхних этажей. Двое покинули горящую квартиру самостоятельно до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

В МЧС подчеркнули, что пожар удалось ликвидировать уже в 10:00, благодаря оперативному прибытию сотрудников МЧС на место ЧП и слаженности их действий.