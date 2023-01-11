Сообщений о жертвах среди россиян при взрыве в Кабуле нет – посольство РФ

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Информации о пострадавших среди россиян в результате взрыва в Афганистане не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Кабуле.

"Сообщений о пострадавших гражданах России нет. Сотрудники посольства в безопасности", – сказали в дипмиссии.

Там отметили, что местные власти пока не комментируют ситуацию, однако российские дипломаты находятся с ними в контакте.

Взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле в четверг, 11 января. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Сообщалось, что в районе инцидента были слышны выстрелы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP, в результате взрыва в афганской столице погибли или пострадали по меньшей мере 20 человек.



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