СК РФ назвал обстоятельства обрушения этажей в здании в Новосибирске

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Следователи в Новосибирске устанавливают причину частичного разрушения двух верхних этажей восьмиэтажного здания. В нем произошел хлопок неустановленной природы 11 января, говорится на сайте СК РФ по региону.

Как уточнили в ведомстве, в здании организации, которая занимается производством кормов для крупнорогатого скота, при загрузке в емкость одного из компонентов случился хлопок. Инцидент произошел по адресу Северный проезд, 10б.

"В результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение. Личность и возраст устанавливается", – заявили в пресс-службе СК.

Следователи добавили, что по результатам проверки инцидента в Кировском районе они примут процессуальное решение.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва газа в Красноярске. Известно, что горения после хлопка не последовало.