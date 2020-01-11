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В мире

19:20

Оператора видеоагентства Ruptly убили в Ираке

происшествия за рубежом

Фото: AP/Khalid Mohammed

В Ираке был убит оператор видеоагентства Ruptly Сааф Гали. Об этом информирует "Газета.ру" со ссылкой на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Отмечается, что нападение на стрингера совершили неизвестные, которые были вооружены. Известно, что Сааф снимал в регионе материалы для агентства.

"Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", – заявила Симоньян.

Ранее сообщалось, что для одной из подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета избрали меру пресечения. Военного медика Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.

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