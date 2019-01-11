Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Пожар произошел в административном здании в центре Москвы. Об этом сообщается в микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.

По данным МЧС, возгорание началось в вентиляции на первом этаже дома № 9, корпус 2 в Газетном переулке. В 23:17 пожарным удалось локализовать огонь, а в 23:19 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

пер. Газетный, д. 9, к. 2

Происходило возгорание в системе вентиляции 3-х этажного административного здания на уровне первого этажа. Принятыми мерами в 23.17 возгорание локализовано, в 23.19 ликвидировано на площади 20 м.погонных.



Информация о пострадавших не поступала. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 января 2019 г.



В экстренных службах столицы Агентству "Москва" рассказали, что из-за возгорания эвакуировали посетителей пиццерии, которая находится на первом этаже здания .