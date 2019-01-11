В Домодедове двое мужчин устроили стрельбу во дворе дома

В подмосковном Домодедове двое мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент попал на видео, которое снял очевидец и выложил в Сеть, сообщает телеканал Москва 24.

На видеозаписи мужчины стреляют в воздух. За серией выстрелов последовали восторженные крики.

Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к увиденному. По мнению комментаторов, мужчины могли кого-то ранить.