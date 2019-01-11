"Истерики не было". Мужчина, пострадавший от бешеной собаки – об инциденте

Мужчина, которого укусила бешеная собака в Раменском, рассказал о случившемся телеканалу Москва 24.

Умирающего пса, которого сбила машина, подобрал один из проезжавших мимо водителей. Он отвез животное в ветклинику, поначалу не придав особого значения тому, то собака его укусила. О смертельном заболевании у пса мужчина узнал позже в соцсетях.

"Я ее пока грузил, она меня немножко прихватила", − рассказал пострадавший Владимир Абульханов. Когда он привез собаку к ветеринарам, рану от укуса обработали, чтобы не началось заражение, и заклеили пластырем. После этого, по словам мужчины, он "поехал себе спокойно по делам".

Позже один из знакомых Владимира Абульханова узнал, что его разыскивают медики, и разместил пост об этом в Instagram. "Ну, какая первая реакция? К врачу надо идти − вся реакция", − вспоминает пострадавший. "Никакой истерики, ничего не было, но просто так бывает в этой жизни", − добавил он.

Из-за тяжелых травм, полученных на дороге, бешеная собака умерла. Однако ее бывшие хозяева − в опасности, предупредили ветеринары. Они могли контактировать с животным и подхватить бешенство. Их, как ранее Владимира Абульханова, пытаются разыскать в Раменском.