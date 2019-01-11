Электричка насмерть сбила мужчину на Киевском направлении МЖД

Транспортная полиция уточняет обстоятельства гибели мужчины в районе станции "Очаково" Киевского направления МЖД. Он попал под прибывающий поезд, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Трагедия произошла 11 января около 14:00. По предварительным данным, мужчина хотел сократить путь, спрыгнув с платформы перед приближающейся электричкой Москва – Апрелевка. Тем самым он нарушил правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.