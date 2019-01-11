Мужчину нашли повешенным в Зеленограде

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину из Зеленограда нашли повешенным в его собственной квартире. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первым тело обнаружил безработный уроженец Казахстана, который знал 30-летнего погибшего. Когда это произошло мужчина был мертв уже около трех часов.

Труп отвезли в морг, а в полиции начали проверку. Сейчас криминалисты выясняют обстоятельства случившегося.