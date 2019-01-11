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17:18

Спасенная мужчиной собака заразила его бешенством

происшествия животные эксклюзив

17:18

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Эксклюзивные кадры из клиники, куда мужчина привез бешеную собаку, опубликовал телеканал Москва 24.

Мужчина доставил беспомощного пса на осмотр к ветеринарам, даже не подозревая, что животное больно бешенством. Пока он пытался передать собаку врачам, она его укусила.

На видео запечатлены первые минуты нахождения больного пса в ветклинике в Раменском районе. Когда медики поняли, что собака болеет бешенством, они стали срочно разыскивать мужчину, чтобы предупредить его об опасности.

Как рассказала управляющая ветеринарной клиникой Анна Каратаева, к врачам обратилась женщина, которая подобрала на дороге собаку, сбитую машиной. Так как животное было довольно крупным, женщине пришлось попросить помощи у проезжавшего мимо мужчины. "В результате полученных травм собака скончалась", − уточнила глава ветклиники.

Она напомнила, что Раменский район относится к районам повышенной опасности по бешенству. По этой причине ветеринары решили проявить бдительность и отдали тело тело животного на экспертизу. Через сутки, по словам Каратаевой, пришел положительный результат. "Наша задача была в первую очередь найти того мужчину, который помогал, так как в процессе помощи собака его укусила", − заявила она. Для этого руководство ветклиники обратилось в полицию. В клинику также приезжали специалисты Роспотребнадзора.

В итоге мужчину удалось найти. Однако история на этом не закончена. Теперь, по словам представителей клиники, необходимо разыскать владельцев пса, которые могли быть в контакте с зараженным животным.

происшествия животные эксклюзив

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