Посетителей гипермаркета на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Возгорание на парковке торгового центра "Леруа Мерлен" на Каширском шоссе привело к эвакуации около 300 посетителей и 100 сотрудников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пламя охватило моторный отсек одной из машин на подземной парковке здания, расположенного на внешней стороне 24 километра МКАД. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
По предварительным данным, никто не пострадал. Справиться с пожаром помог огнетушитель.
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