Посетителей ульяновского ТЦ эвакуировали до приезда пожарных

Посетителей ульяновского торгового центра "Созидатель" эвакуировали из-за возгорания электросветильника. В помещении сработала пожарная сигнализация, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

ЧП произошло во второй половине дня 10 января. Один из сотрудников ТЦ потушил возгорание еще до приезда пожарных. По данным спасателей, когда они прибыли по адресу, все посетители уже были эвакуированы.

По факту случившегося проверку начали Госпожнадзор и прокуратура Заволжского района города. Представитель надзорного ведомства пояснил, что сразу после начала пожара в здании не только сработала сигнализация, но и открылись эвакуационные двери. Из торгового центра вывели 10 детей.

"Но поскольку ранее в ТЦ были выявлены нарушения, прокуратура проверит исполнение законодательства на предмет устранения этих нарушений", – уточнили в прокуратуре.

Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлен момент горения одного из светильников у детской площадки в ТЦ "Созидатель". Ульяновские СМИ со ссылкой на очевидцев утверждали, что пожарная сигнализация не сработала, а дети продолжали играть, пока сотрудник тушил пламя.

В 2018 году масштабные проверки безопасности торговых центров прошли по всей стране. Выявлять и устранять нарушения начали после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, включая 41 ребенка. Пожар, охвативший здание 25 марта, стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после возгорания в пермском клубе "Хромая лошадь".

В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Среди них собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.