Видео похищения мужчины в Москве изучает полиция

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полиция изучает видео с места похищения мужчины из кафе в Москве 10 января, передает "Интерфакс".

На видеозаписи видно, что между мужчиной и тремя неизвестными произошел конфликт. В потерпевшего выстрелили два раза, силой посадили в машину и увезли. С места происшествия у кафе на проспекте Мира изъяты гильзы для пистолета ТТ калибра 7,62.

Следственный комитет также начал проверку по факту случившегося. Ранее сообщалось, что преступники ворвались в ресторан в доме № 20 на проспекте Мира и похитили посетителя. Чтобы поймать их, в городе ввели план "Перехват".