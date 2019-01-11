Audi за 3,2 млн рублей украли у безработного в Южном Бутове

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Автомобиль за 3,2 миллиона рублей похитили на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Информация о краже поступила в полицию 10 января от неработающего мужчины 1981 года рождения. Выяснилось, что по адресу Чечерский проезд, дом 66 неизвестный похитил Audi A8. Материальный ущерб составил порядка 3,2 миллиона рублей. В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, преступника ищут.

В конце декабря еще одного безработного москвича обокрали в метро на 120 тысяч долларов. Он рассказал, что во время поездки от станции "Октябрьская" Кольцевой линии до станции "Шаболовская" Калужско-Рижской линии кто-то похитил у него из рюкзака валюту, в рублях сумма составляла около 8,2 миллиона рублей.