Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:16

Audi за 3,2 млн рублей украли у безработного в Южном Бутове

происшествия

10:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Uli Deck

Автомобиль за 3,2 миллиона рублей похитили на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Информация о краже поступила в полицию 10 января от неработающего мужчины 1981 года рождения. Выяснилось, что по адресу Чечерский проезд, дом 66 неизвестный похитил Audi A8. Материальный ущерб составил порядка 3,2 миллиона рублей. В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, преступника ищут.

В конце декабря еще одного безработного москвича обокрали в метро на 120 тысяч долларов. Он рассказал, что во время поездки от станции "Октябрьская" Кольцевой линии до станции "Шаболовская" Калужско-Рижской линии кто-то похитил у него из рюкзака валюту, в рублях сумма составляла около 8,2 миллиона рублей.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика