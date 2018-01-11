Шубу, дубленку и собаку украли у пенсионерки в новогоднюю ночь

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Полицейские задержали подозреваемую в краже имущества и собаки у пожилой женщины в столице. Преступление было совершено в новогоднюю ночь, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратилась 69-летняя женщина. По ее словам, в период с 31 декабря по 1 января из ее квартиры на улице Космонавтов похитили норковую шубу, дубленку, мобильный телефон и йоркширского терьера по кличке Несси. Материальный ущерб составил 117 тысяч рублей.

В ходе розыска правоохранители задержали 32-летнюю безработную москвичку, которую полностью изобличили в содеянном. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Вернули ли пострадавшей собаку и имущество, не уточняется .