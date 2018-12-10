Неизвестные отказались платить и избили таксиста в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Группа неизвестных избила водителя такси и скрылась с места преступления на западе Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 109 по проспекту Вернадского, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестные отказались платить за проезд, после чего нанесли водителю побои. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

22 ноября сообщалось, что столичная полиция проводит проверку по факту избиения пассажирки такси, которой сломали нос и ногу за шутку.