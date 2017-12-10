Трое людей спасены при тушении пожара на севере столицы

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Троих людей спасли при пожаре в квартире на 10 этаже одного из домов на севере столицы. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

"По адресу Ленинградское шоссе, дом 108, корпус 1 произошел пожар в квартире на 10 этаже. Возникло плотное задымление. При тушении спасены три человека", – цитирует источника в экстренных службах Агентство "Москва".

Факт наличия возгорания мебели в квартире подтвердили в пресс-службе столичного управления МЧС. Там добавили, что пожар уже ликвидирован, а информации о пострадавших не поступало.