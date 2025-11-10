Незаконный экспорт двигателей двойного назначения пресечен в Ярославле

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Силовики пресекли незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения в Ярославле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по области.

Выяснилось, что одно из коммерческих предприятий города организовало канал незаконных поставок продукции за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Преступная деятельность двух руководителей предприятия была пресечена во взаимодействии с коллегами из УФСБ по Рязанской области.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 189 УК ("Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль").

Ранее стало известно, что около 15% радиаторов, 22% цемента и 45% кабеля на российских строительных рынках оказываются поддельными. В комитете Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности отмечали, что причиной этому могли стать недостатки системы сертификации и контроля качества.

Позднее Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов. Эксперимент разработан в целях реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране, уточнили в ведомстве.

