Фото: ТАСС/МЧС Республики Армения
Владимир Путин сообщил имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном Ми-24. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что в результате трагедии погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.
Инцидент произошел накануне. Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных.
В результате крушения вертолета погибли два члена экипажа, еще одного госпитализировали.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый российский вертолет. В стране также возбудили уголовное дело для расследования обстоятельств случившегося.
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