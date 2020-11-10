Фото: ТАСС/МЧС Республики Армения

Владимир Путин сообщил имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном Ми-24. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в результате трагедии погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.

Инцидент произошел накануне. Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных.

В результате крушения вертолета погибли два члена экипажа, еще одного госпитализировали.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый российский вертолет. В стране также возбудили уголовное дело для расследования обстоятельств случившегося.

