Британского рок-музыканта Пита Доэрти задержали второй раз за неделю

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Британский музыкант Пит Доэрти задержан Париже за драку. Об этом сообщило агентство AFP

40-летний основатель и участник группы The Libertines взят под стражу за "совершение насильственных действий в состоянии опьянения". Адвокат Доэрти заявил, что музыканта задержали после драки с другим нетрезвым мужчиной.

Ранее на этой неделе Доэрти задержали в девятом округе Парижа за покупку наркотиков. Музыкант пытался оказать сопротивление полиции и устроил на улице скандал. Это произошло в пятнице, а в субботу музыкант был освобожден и оштрафован на 5000 евро.

Доэрти сейчас находится в турне по Европе. По словам его адвоката, музыкант обещал суду, что наймет нарколога, который будет следить за тем, чтобы его подзащитный не принимал наркотики.

В 2011 году Доэрти был приговорен в шести месяцам заключения за хранение кокаина.

